В американском Университете Рочестера ученые провели масштабное исследование и заявили о том, что количество метана в атмосфере крупно недооценивается. Об этом сообщает Phys.org.

Оказалось, что количество выпускаемого производством парникового газа в атмосферу значительно выше.

Ученые исследовали пузырьки воздуха из образцов льда из Гренландии. Так ученым удалось узнать количество изотопов углерода-14 в атмосфере Земли 200 лет назад.

Читайте также Земле грозит климатическая катастрофа

Оказалось, что выбросы метана в современном мире превышают предыдущие расчеты на 25-40%. При этом ученые отмечают, что если до 1870 года практически весь метан имел биологическое происхождение, то сейчас - это антропогенные выбросы из-за сжигания ископаемого топлива.

Метан - один из двух газов, причастных к глобальному потеплению и изменениям климата. Он имеет немного меньшее влияние, нежели углекислый газ, но его сокращение может помочь в борьбе с глобальным потеплением.

Тем временем в NASA утверждают, что вина человека в глобальном потеплении не столь тяжела. Ответственность за климатические изменения стоит возложить на саму планету.