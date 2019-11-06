Земле грозит климатическая катастрофа [ Редактировать ]
Планете Земля грозит крупная экологическая катастрофа. Уровень углекислого газа в атмосфере стремительно растет, а площади арктического льда уменьшаются. К такому мнению присоединились 11 тысяч ученых из 150 стран. Результаты их работы опубликованы в журнале BioScience.
Выбросы парниковых газов, по мнению ученых, происходят по вине властей, которые не прикладывают достаточных усилий для ужесточения экологических норм на производствах.
Так уровень углекислоты в атмосфере с 1979 года (год подписания Женевской климатической конвенции) вырос почти на 20 процентов. На 10 процентов увеличились уровни метана и закиси азота. Средняя температура поверхности Земли выросла на 0,7 градуса, а площадь льда Арктики сократилась на 40%, как результат - падение кислотности океана, что чревато массовым вымиранием его обитателей.
Однако есть и позитивные изменения. Например, средняя рождаемость по планете упала. Популярность альтернативных источников энергии (воздух, солнце), а также налог для загрязнителей воздуха позволили снизить темпы выброса в атмосферу углекислого газа.
Не забыли отметить в отчете и снижение темпов вырубки лесов, в частности в "легких планеты" - Амазонке.
Для предотвращения климатической катастрофы ученые предлагают радикальные преобразования в экономической и демографической политике. К примеру массовое введение методов сбережения энергии и рационализация ее использования, а также ограничение выброса парниковых газов и загрязнения мирового океана.
Тем временем в NASA утверждают, что вина человека в глобальном потеплении не столь тяжела. Ответственность за климатические изменения стоит возложить на саму планету.
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