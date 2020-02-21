В Израиле зафиксирован первый на территории страны случай заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 21 февраля, заявили в Министерстве здравоохранения Израиля, сообщает Israel National News.

Первый случай заболевания был выявлен у женщины, которая является одним из 11 пассажиров, эвакуированных в Израиль с круизного лайнера Diamond Princess.

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Также сообщается, что у остальных 10 пассажиров симптомы нового вируса не зафиксированы.

"Заболевшая женщина находится в изоляции в медицинском центре Шиба в Тель-Хашомере в центральной части Израиля. Также в карантин поместили и других эвакуированных пассажиров с лайнера Diamond Princess", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 20 февраля, в Украину вернулись эвакуированные из Уханя. Их разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".

Ранее в Италии зафиксировали один из первых случаев коронавируса.