Ситуация в Новых Санжарах: в ООН сделали заявление [ Редактировать ]
В пятницу, 21 февраля, в Организации Объединенных наций осудили беспорядки в Новых Санжарах, куда эвакуированных украинцев привезли на время обсервации. Об этом говорится в заявлении ООН, обнародованном в Facebook.
"Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве не должно иметь места в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения достоинства и безопасного возвращения в Украину", - сказано в сообщении.
Также в заявлении речь идет о том, что ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация. В организации также добавили, что продолжают поддерживать меры украинского правительства по усилению готовности и реагирования на вспышку вируса COVID-19.
"В нашем раздробленном и разделенном мире здоровье является одной из немногих сфер, которая дает странам возможность работать вместе ради общего дела. В прошлом в ситуациях со вспышками болезней страх и недоверие тормозили, а вовсе не помогали реагировать на угрозу. Поэтому сейчас - время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не стигмы", - говорится в заявлении.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.
Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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