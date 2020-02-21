В пятницу, 21 февраля, в Новых Санжарах, в военный госпиталь, в котором на обсервации находятся эвакуированные из Китая украинцы, переселенцы из Донецка привезли продукты. Об этом сообщил журналист Владимир Рунец на своей странице в Facebook.

"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них"", - написал Рунец.

Он также отметил, что они отказались давать интервью, разгрузили машину и уехали.

Напомним, в четверг, 20 февраля, прошла эвакуация украинцев и иностранцев из китайского Уханя. Самолет с эвакуированными кружил над Украиной более часа, а потом приземлился в Борисполе на дозаправку. Позже он вылетел в Харьков, откуда эвакуированных увезли в санаторий в Полтавскую область.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.