Среди 45 эвакуированных из Китая украинцев, которых разместили на карантин в Новых Санжарах, оказалось 17 танцовщиков студии танцев Fashion Pa Ballet из Кривого Рога, родины главы государства Владимира Зеленского. Об этом в Facebook сообщил директор этой танцевальной студии Владимир Богданов.

По его словам, у танцоров нет высокой температуры и других симптомов заболевания.

"Мои 17 артистов из Кривого Рога прилетели из Уханя в Украину. Все здоровы, все хорошо, температуры нет, симптомов нет. Есть шок от дороги, негатива и дикости людей!", - сообщил Богданов.

Богданов сообщил, что не сомневался в том, что танцоров эвакуируют в Украине: "просто очень долго согласовывали дату эвакуации и готовили место заселения".

"Я готов поехать к своим ребятам и провести с ними время на карантине, мне не страшно! Спасибо родителям и родственникам ребят за терпение, они пережили тяжелые ожидания. Все будет хорошо!", - написал директор труппы.

Кроме того, были найдены аккаунты Instagram некоторых эвакуированных из Уханя.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.

Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.