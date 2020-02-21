Коронавирус в Китае: их Уханя эвакуировали "соседей" Зеленского [ Редактировать ]
Среди 45 эвакуированных из Китая украинцев, которых разместили на карантин в Новых Санжарах, оказалось 17 танцовщиков студии танцев Fashion Pa Ballet из Кривого Рога, родины главы государства Владимира Зеленского. Об этом в Facebook сообщил директор этой танцевальной студии Владимир Богданов.
По его словам, у танцоров нет высокой температуры и других симптомов заболевания.
"Мои 17 артистов из Кривого Рога прилетели из Уханя в Украину. Все здоровы, все хорошо, температуры нет, симптомов нет. Есть шок от дороги, негатива и дикости людей!", - сообщил Богданов.
Богданов сообщил, что не сомневался в том, что танцоров эвакуируют в Украине: "просто очень долго согласовывали дату эвакуации и готовили место заселения".
"Я готов поехать к своим ребятам и провести с ними время на карантине, мне не страшно! Спасибо родителям и родственникам ребят за терпение, они пережили тяжелые ожидания. Все будет хорошо!", - написал директор труппы.
Кроме того, были найдены аккаунты Instagram некоторых эвакуированных из Уханя.
Публикация от Helen Ermak (@ermak_alena_)
Аеропорт Ухань сьогодні😷 #life #is #cool #ua #ukraine #cn #china #wuhan #武汉 #加油 #virus
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Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.
Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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