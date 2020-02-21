Влада Китаю повідомила, що кількість хворих уже перевищила 75 тисяч. Померли більше ніж дві тисячі. Однак варто пам'ятати, що майже 20 тисяч людей уже перемогли вірус. Та й у більшості тих, хто його підхопив, легка форма хвороби.

Пік захворюваності в Китаї вже позаду. Головні факти про коронавірус та захист від нього далі, в нашій довідці.

COVID-19. Саме так називається новий штам коронавірусу з китайського міста Уханя, який сполохав увесь світ. Загалом існує сорок видів коронавірусів, більшість із яких атакують лише тварин. Свою назву вони отримали через специфічну будову, що нагадує корону.

Зараження людини новим штамом у провінції Хуабей відбулося від кажана. Це стало можливим, бо вірус в організмі тварини мутував. Як так сталося і чому - вчені поки що вивчають.

А з того, що вже відомо. Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Але для цього потрібен близький контакт із людиною. Інкубаційний період - 14 днів.

Симптоми подібні до звичайних ГРВІ чи грипу. Це температура вище 37, головний і м'язовий біль, нежить та кашель. Визначити, що в людини саме коронавірус, "на око" неможливо. Лише за допомогою тест-систем.

Утім, як і будь-яке респіраторне вірусне захворювання, COVID-19 для переважної більшості людей безпечний.

"80% людей, которые инфицированы коронавирусом, 80%, имеют легкие симптомы и вообще без проблем без лечения выздоравливают. 14% страдают и реально имеют тяжелые осложнения. Примерно 5% оказываются в критическом состоянии. И 2% инфицированых погибают", - говорить Євген Комаровський, лікар-педіатр.

Найбільша небезпека - це пневмонія, яка може швидко розвинутися. Однак показник смертності від коронавірусу можна цілком співставити зі смертністю від звичайного грипу. Вакцини від коронавірусу немає, її лише розробляють лабораторії одразу кількох країн. Тому всі пропозиції з продажу вакцини від короновірусу - просто шахрайство. Специфічних ліків також немає. Лікування залежить від тяжкості перебігу хвороби. До речі, коронавірус має цікаву особливість:

"Один из самых удивительных фактов по поводу коронавируса - он практически не трогает детей. А если трогает, то не тяжело", - говорить Євген Комаровський, лікар-педіатр.

І найголовніша новина: кількість нових випадків зараження зменшується. А відтак можна говорити про спад захворюваності.

"Нам треба вкрай обачливо застосовувати такі слова як "пандемія". Ми вже говорили про це: ризик у Китаї дуже високий, регіонально високий, і високий у всьому світі. Але йдеться не про ризик пандемії, а про небезпеку того, що хвороба пошириться далі", - говорить Мішель Раян, виконавчий директор програми здоров'я ВООЗ .