ЧП в поезде "Киев-Москва": отцепленный вагон возвращают в Украину [ Редактировать ]
В пятницу, 21 февраля, в поезде "Киев-Москва" произошло ЧП. При проверке документов на пересечении украинско-российской границы, сотрудники Погранслужбы России выявили гражданку Китая с признаками вирусного заболевания. Женщину сняли с поезда, а вагон отцепили.
У гражданки Китая не обнаружили заражения коронавирусом, а отцепленный вагон возвращают в Украину. Об этом сообщает Кабинет министров Украины.
Всех 11 украинцев и бортпроводников проверили на заражение коронавирусом. Украинцев, которых госпитализировали в Брянске, выписали из больницы.
Ночью, 22 февраля, отцепленный вагон отправили в Киев. Все время украинцам оказывало помощь посольство Украины в Москве.
Ранее мы писали о том, что с 20 февраля Россия официально приостановила въезд граждан Китая на территорию страны. Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.
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