Киевская Венеция: Сырец "утопает" в воде (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 24 февраля, в Киев, на станции метро "Сырец" произошел "потоп". Так, посреди дороги прорвало канализацию. Вода из люка "бьет" струей. Соответствующие видео публикует портал dtp.kiev.ua на свой странице в Instagram.
На опубликованных кадрах видно, что улица полностью покрыта водой. В связи с чем, под мостом движение транспорта осложнено.
Подписчики активно комментируют видео:
"Ливнестоки не чищены. Малейший дождь и у нас Венеция", "Украина - тоже страна гейзеров!",
"Ничего нового".
Куев. Метро Сырец Придумайте название к видео
Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)
В Киеве Возле Метро Сирец. Из-за потопа под мостом затруднено движение.
Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)
Ранее Podrobnosri.ua сообщали о том, что 13 января улицу возле Ocean Plaza "накрыло" паром, ведь там прорвало теплотрассу. Мы публиковали жуткие фото с места происшествия.
На следующий день после случившегося руководство Ocean Plaza сделали заявление о ЧП. Отметим, что в результате прорыва теплосети пострадали люди. О том, что известно об их состоянии читайте здесь.
14 января в Киеве произошел еще один прорыв труб. Уже на Шулявке.
Спустя некоторое время, уже вечером 14 января в Киеве вновь произошел прорыв теплосети. Чрезвычайный случай произошел на Теремках-2.
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