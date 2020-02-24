В понедельник, 24 февраля, в Киев, на станции метро "Сырец" произошел "потоп". Так, посреди дороги прорвало канализацию. Вода из люка "бьет" струей. Соответствующие видео публикует портал dtp.kiev.ua на свой странице в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, что улица полностью покрыта водой. В связи с чем, под мостом движение транспорта осложнено.

Подписчики активно комментируют видео:

"Ливнестоки не чищены. Малейший дождь и у нас Венеция", "Украина - тоже страна гейзеров!",

"Ничего нового".

Ранее Podrobnosri.ua сообщали о том, что 13 января улицу возле Ocean Plaza "накрыло" паром, ведь там прорвало теплотрассу. Мы публиковали жуткие фото с места происшествия.

На следующий день после случившегося руководство Ocean Plaza сделали заявление о ЧП. Отметим, что в результате прорыва теплосети пострадали люди. О том, что известно об их состоянии читайте здесь.

14 января в Киеве произошел еще один прорыв труб. Уже на Шулявке.

Спустя некоторое время, уже вечером 14 января в Киеве вновь произошел прорыв теплосети. Чрезвычайный случай произошел на Теремках-2.