В понедельник, 24 февраля, украинские пограничники усилили наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии. Об этом сообщает пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет "Униан".

Мы информированы о ситуации, которая сейчас складывается в Италии, поэтому мы усилили наблюдение за пассажирами, следующими из Италии как авиационным транспортом, так и через пункты пропуска на границах со странами Евросоюза.

По словам спикера ГПСУ, пограничники визуально отслеживают состояние здоровья таких пассажиров.

Если у нас будут какие-то сомнения, мы будем советовать таким людям обратиться к медикам или, конечно, если граждане будут заявлять о плохом самочувствии, то на место сразу будет вызываться медицинский персонал.

"Эта информация доведена до всех наших подразделений, чтобы ее учитывать в своей работе при оформлении граждан на границе", - отметил Демченко.

Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.