В понедельник, 24 февраля, в Одессе непогода оставила без отопления несколько домов. Об этом сообщает "Думская".

Как выяснилось, на улице упало дерево, которое повредило теплотрассу по улице Героев Крут в Одессе.

"В связи с этим четыре жилых дома (ул. Героев Крут, 2/2, 2/4, 2/5, ул. Варненская, 5/3) остались без отопления", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за непогоды в Украине в некоторых областях частично повалены деревья на дороги.

Напомним, что в Одессе непогода "убила" пенсионерку. На женщину из-за сильного ветра рухнуло дерево. Несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова.

Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома обнаружили гранату. Ми писали о том, что под Ивано-Франковском на людей напали с гранатами, а также под Луганском дети подорвались на гранате.