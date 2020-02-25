В Киеве жительница города получила платежку за январь на сумму в 53 тысячи гривен. Позже в "Киевтеплоэнерго" прокомментировали ситуацию и отметили, что "фантастические" цифры - не ошибка и не фейк. Об этом передает "Типичный Киев" в Facebook.

"Сума действительно насчитана в соответствии со всеми правилами. Четырехкомнатная квартира, которая находится в многоэтажке по улице Сверстюка, 52-В, единственная в этом доме из 177 квартир была не оборудована индивидуальным счетчиком тепла. Следовательно, владельцы квартир со счетчиками платят в соответствии с показаниями своих приборов", - говорится в сообщении.

Всю недополученную сумму "Киевтеплоэнерго" намерено списывает с хозяйки жилья без счетчика.

Фото: facebook.com/kievtypical

Кроме того, во избежание подобных ситуаций в "Киевтеплоэнерго" посоветовали ставить в квартирах индивидуальные счетчики.

Отметим, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук обещал, что сумма в платежке за тепло должна снизиться до 30%. А коммунальный тариф на холодную воду будет начислен за последний квартал 2019 года и будет прописываться в квитанциях начиная с января 2020 года.

Ранее мы писали о том, что украинцев призвали успеть оформить субсидию. Раньше сообщалось о том, что Украина должна выплатить 17 млрд долларов долгов в 2020 году. А также помощь сиротам и детям с инвалидностью увеличили.