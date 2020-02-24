В Киеве жительница города получила платежку за январь на сумму в 53 тысячи гривен. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

За первый месяц 2020 года ей насчитали в 26 раз больше, чем она потребила. Это целых 39 Гкал. А ее реальное потребление составляет всего полторы гекокаллорий.

Женщина живет в четырехкомнатной квартире, но даже это не оправдывает таких высоких цен.

Отметим, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук обещал, что сумма в платежке за тепло должна снизиться до 30%. А коммунальный тариф на холодную воду будет начислен за последний квартал 2019 года и будет прописываться в квитанциях начиная с января 2020 года.

Ранее мы писали о том, что украинцев призвали успеть оформить субсидию. Раньше сообщалось о том, что Украина должна выплатить 17 млрд долларов долгов в 2020 году. А также помощь сиротам и детям с инвалидностью увеличили.