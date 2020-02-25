Во вторник, 25 февраля, экс-президент Египта Хосни Мубарак скончался в возрасте 91 года. Мужчина был у власти с 1981 года и до египетской революции 2011 года. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники, близкие к семье политика.

Причины смерти Мубарака неизвестны. В последние годы он отошел от политической карьеры и редко появлялся на публике.

Отметим, что в 2012 году Хосни Мубара был приговорен к пожизненному заключению за причастность к гибели более 200 демонстрантов. Позднее обвинения с политика были сняты, но прокуратура обжаловала решение суда. В 2015 году экс-президент был приговорен к трем годам лишения свободы за хищение средств, выделенных на ремонт президентских дворцов и резиденций. В начале марта 2017 года он был оправдан. Его отпустили на свободу, так как он, с учетом снятия приговора к пожизненному заключению, уже отбыл срок по делу о коррупции.

Ранее мы писали о том, что в России умер известный политик. А в столице Колумбии, в Боготе, скончался убийца наркобарона Пабло Эскобара.