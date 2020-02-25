В ночь на 27 февраля в Киеве на Оболони из кранов потечет грязная вода [ Редактировать ]
В ночь с 26 на 27 февраля в Киеве на насосной станции "Оболонь-1" проведут плановую профилактическую промывку и чистку резервуаров холодного водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".
Профилактическая промывка будет проведена ночью, с 23:00 до 5:00.
В зону работ попадут: проспект Оболонский (от улицы Малиновского до станции метро "Минская"), проспект Героев Сталинграда (дома от №2 до №26 и от №1 до №33/35), а также улицы Тимошенко, Иорданская, Архипенко, Приозерная, Малиновского, Приречная.
"В течение времени выполнения работ не рекомендуется пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно", - говорят в "Киевводоканале".
К слову, промывка необходима для того, чтобы вода не застаивалась, не ухудшалось ее качество. Кроме того, во время профилактических работ трубы очищаются от возможного осадка.
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