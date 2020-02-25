"Двери для коронавируса открыты": в сети раскритиковали медпроверку в "Борисполе" [ Редактировать ]
Украинка Иванна Будник, которая в понедельник, 24 февраля, возвращалась из Рима опубликовала в сети гневный пост об украинском медицинском контроле в международном аэропорту "Борисполь". Публикацию женщина разместила на своей странице в Facebook.
"В самолете сказали - сейчас будет медицинский контроль, оставайтесь на местах. Но через минуту всех выпустили. Без всякого контроля", - заявила женщина. Она убеждена, что для вируса в Украине "открыты все двери".
Кроме того, Иванна отмечает, что в то же время в Италии соблюдают все меры безопасности и тщательно обследуют пассажиров.
"Все проходили контроль через бесконтактное измерение температуры по инфракрасному излучению. Информация передавалась на планшет, и если человек в зеленой рамке - он проходит дальше", - рассказывает украинка.
Ранее мы писали о том, что вернувшийся из Италии турист рассказал об отсутствии проверки в Украине.
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