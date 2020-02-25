Во вторник, 25 февраля, появилась информация о том, что в Закарпатской области местного жителя госпитализировали с подозрением на коронавирус. Жители страны обеспокоены тем, что вирус мог попасть на территорию Украины, ведь множество людей летают в Италию, где коронавирус начал распространятся слишком быстро. Однако, проходят ли необходимую проверку вернувшиеся украинцы. Об одном из таких случаев написал пользователь Facebook Алексей Давиденко.

Так, по его словам, товарищ неделю назад улетел на отдых в Италию. Там еще все было спокойно - не было резкого роста заболевания.

По прилету, каждого спрашивали про самочувствие, сканер в аэропорту Рима принудительно измерял всем поголовно температуру. Детям и взрослым протирали руки антисептиком. Соблюдался базовый эпидемиологический контроль.

В понедельник, 24 февраля, мужчина с семьей вернулся рейсом из Рима в Киев. Отметим, что в Италии уже вовсю бушует вирус. Однако по прилету домой, в Киев, рейсы из Италии никто не проверяет. Никто ничего не меряет, не протирает, не спрашивает.​

Он был в шоке. "Леша, нет вообще никакого контроля".

Напомним, в Закарпатской области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. Тем временем, во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.

Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.