На месте барахолки на Куреневке обустроят пешеходную зону [ Редактировать ]
В Киеве на месте блошиного рынка на Куреневке будут обустроены удобные пешеходные дорожки, освещение и установлены новые остановочные комплексы.
Об этом сообщил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко, сообщают в пресс-службе КГГА.
По его словам, в настоящее время уже ведутся работы по расчистке территории и ее подготовке к дальнейшему благоустройству. Вскоре там появятся пешеходные дорожки, ограждения, зеленая зона с должным освещением и посадочные площадки для ожидания транспорта.
"Блошиный рынок сегодня - это неосвещенная, запущенная и загроможденная территория, которая давно уже вызывает у киевлян множество нареканий: стихийная торговля, которая велась почти под колесами трамвая, постоянная грязь и мусорная свалка. Вскоре вместо мусорной свалки там будет спокойный и чистый уголок настоящей европейской столицы", - рассказал Левченко.
Работы по обустройству территории планируют завершить во второй половине марта.
Напомним, на вокзале в Киеве появились станции для зарядки электромобилей.
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