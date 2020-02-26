В Киеве на месте блошиного рынка на Куреневке будут обустроены удобные пешеходные дорожки, освещение и установлены новые остановочные комплексы.

Об этом сообщил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко, сообщают в пресс-службе КГГА.

Читайте также Под Одессой вспыхнул национальный природный парк (фото)

По его словам, в настоящее время уже ведутся работы по расчистке территории и ее подготовке к дальнейшему благоустройству. Вскоре там появятся пешеходные дорожки, ограждения, зеленая зона с должным освещением и посадочные площадки для ожидания транспорта.

"Блошиный рынок сегодня - это неосвещенная, запущенная и загроможденная территория, которая давно уже вызывает у киевлян множество нареканий: стихийная торговля, которая велась почти под колесами трамвая, постоянная грязь и мусорная свалка. Вскоре вместо мусорной свалки там будет спокойный и чистый уголок настоящей европейской столицы", - рассказал Левченко.

Работы по обустройству территории планируют завершить во второй половине марта.

Напомним, на вокзале в Киеве появились станции для зарядки электромобилей.

Также читайте о том, что в ночь на 27 февраля в Киеве на Оболони из кранов потечет грязная вода.