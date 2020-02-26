Перенесись Ильф и Петров в наше время, одним из прототипов для произведений о похождениях бравого Остапа они наверняка выбрали бы зиц-председателя украинской футбольной федерации Андрея Павелко.

Для уголовной романтики - самый что ни на есть незаменимый типаж, достаточно биографию почитать да за новостями последить.

Голубой воришка Альхен, дети лейтенанта Шмидта Балаганов и Паниковский, уездный предводитель Киса Воробьянинов и отец Федор, автомобилист Козлевич и инженер Щукин - для каждого из них у реального Павелко нашлась бы характерная черточка поведения и мышления, того самого сознания, которое, как мы помним, определяется бытием.

Ну, а Бендер и Корейко - тут и выдумывать ничего не надо, бери нашего футбольного героя целиком да на страницы романов переноси, разве что чуток подгримировав, дабы не так навязчиво узнаваем был.

Чтить уголовный кодекс, но при этом активно использовать сравнительно честные способы отъема денег, показательно заботиться о детях и обретать счастье в объятиях знойной хозяйки вожделенного стула, с размахом организовывать автопробеги и строить Нью-Васюки, создавать союзы мечей и орал, налаживать прием и сбыт рогов с копытами, собирать средства на ремонт провала - это ведь все о нем!

А это - и вовсе в точку, в самую "девятку", если по-футбольному:

Все кризисы, которые трясли молодое хозяйство, шли ему на пользу, все, на чем государство теряло, приносило ему доход...

Главное - шире улыбку, больше высокопарности в лозунгах, нулей в цифрах и цинизма в поступках. И тогда жизнь будет воистину прекрасна, несмотря на недочеты.

Да простит читатель за столь длинное лирическое вступление. Навеяно началом "эпохи VAR" в украинском футболе, о чем гражданин Павелко с гордостью и пафосом рапортовал накануне старта второй части сезона. Мол, вот он, день воплощения великой и светлой идеи всеобщего равенства и благоденствия.

На поверку оказалось, правда, что все равны, но кто-то - равнее остальных, что и подтвердилось уже в первые часы использования телевизионного чуда. А затем выяснилось, что "идея - наша" (в смысле, их - Андрея Васильевича), но "бензин - ваш" (в смысле - клубов-членов Премьер-лиги).

Сегодня возможности VAR ограничены двумя матчами тура, - то ли снова возгордился, то ли пожаловался Павелко. - Хотелось бы, чтобы ближе к баталиям за зону УЕФА, за вылет, за разделение по группам, применение VAR было на максимальном количестве матчей, которые несут турнирную значимость... Это все - очень дорогое удовольствие. Чтобы обеспечивать работу VAR на каждом матче, нужны еще финансовые вливания. Это должно быть и участие самих клубов. Клубы должны понимать, что VAR должен быть на каждом матче.

"Клиента надо приучить к мысли, что ему придется отдать деньги, - одобрил бы идею футбольного Бендера настоящий, книжный Остап. - Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты".

Цена вопроса? Павелко пока, очевидно, не имеет под рукой насущной калькуляции, но командам элитного дивизиона уже можно начинать затягивать пояса. Единственный фургон с оборудованием VAR, обслуживающий сегодня поединки внутреннего календаря, обошелся в 300 тысяч евро. А на обучение арбитров ФФУ/УАФ потратила - внимание! - свыше миллиона условных единиц.

Стоимость обучения одного такого специалиста - 135 тысяч 600 долларов, - поделился расчетами в своем аккаунте на Фейсбуке журналист Александр Монзолевский. - Неплохие университеты Оксфорд или Кембридж: цена обучения от 24 до 32 тысяч долларов в год, продолжительность бакалавра 3-4 года... Берем самую высокую цену 32 000 и четыре года обучения - 128 тысяч. Таким образом, УАФ могла бы получить восемь дипломированных специалистов из Оксфорда или Кембриджа, еще и осталось бы больше 60 тысяч на хорошую встречу. Зато есть восемь специалистов, которые умеют смотреть телевизор и нажимать кнопку стоп-кадр. Простая математика...

Миллион? Тьфу - плюнуть и забыть. Вожделеть им - удел мнимого слепого, занимающегося психологической обработкой подпольного миллионера. Но никак не тех, кто ворочает куда более серьезными суммами, строя за деньги УЕФА "свечные" заводы по производству "полей чудес для страны дураков", закупая за те же средства УЕФА невесть для чего и девая невесть куда тонны чая, кофе и морепродуктов. Не тех, кто в общественной неприбыльной организации ФФУ/УАФ получает ежемесячное шестизначное жалованье за успехи в стратегии развития отечественного футбола (в том числе, конечно же, и с помощью VAR!). Не тех, кто изощрен в совсем не футбольных финтах и комбинациях оффшорных откатов и распилов в международных масштабах.

Ну и что, что миллион евро - это бюджет, неподъемный даже для нескольких клубов Премьер-лиги, которым и без VAR не до жиру, а быть бы живу. Кто-то рожден ползать, а кто-то - летать.

"Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно - как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода". Очень удивлюсь, если эта цитата из "Золотого теленка" не висит на самом видном месте в бухгалтерии ФФУ/УАФ, ублажая взор тамошних небожителей и их дипломированных начальников.

Поэтому рассуждать о том, что целый автопарк фургонов с VAR уже давно мог бы колесить по Украине, искореняя бездорожье и разгильдяйство, столь же, увы, наивно, как верить обещанному Андреем Павелко тотальному вирусному распространению площадок с синтетическим газоном. Миллиардные средства на них - выделены и даже "освоены". А искусственная трава - по конкретным адресам, указанным в отчетах, все так же не растет. То ли глобальное потепление всему виной, то ли очередной "кризис, трясущий молодое хозяйство", то ли коварные происки многочисленных врагов сплоченной команды кризис-менеджеров из ФФУ/УАФ.

Эх, жаль все-таки, что нет уже с нами Ильфа и Петрова. Такой герой пропадает, такой сюжет!..

http://footclub.com.ua