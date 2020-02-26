В среду, 26 февраля, в Киеве под Офисом президента Украины мужчина совершил самоподжог. Об этом свидетельствует запись трансляции одного из телеканалов.

Неизвестный внезапно поджог себя, окружающие его люди, в том числе представители правоохранительных органов оперативно его потушили. На данный момент неизвестно, была ли это спланированная акция.

Мужчина остается в сознании, у него многочисленные ожоги. Известно, что под Офисом президента сегодня митингуют медики.

Бойцы Национальной гвардии взяли пострадавшего в кольцо, ему оказывают первую помощь.

Как стало известно позже, поджигателем показался Александр Леонидович Бурлаков из Сумской области. причиной такого поступка стали проблемы с землей. Сельсовет якобы не дает ему распаевать землю. Мужчина говорит, что много раз приезжал, а вопрос все не решается. Потому облил себя бензином и поджег.

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