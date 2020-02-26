Известная артистка Ани Лорак порадовала пользователей сети новым фото. Певица опубликовала его на своей страничке в популярной социальной сети Instagram.

На фото Ани позирует перед зеркалом в "халате" и с распущенными волосами.

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Образ артистки вызвал бурную реакцию подписчиков, один из которых даже сравнил Ани с Таисией Повалий. "Как Таисия Повалий только шатенка", - говорится в комментарии.

Другим пользователям соцсети такой образ певицы пришелся по душе.

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