"Как Таисия Повалий": Ани Лорак поразила фанатов внешним видом [ Редактировать ]
Известная артистка Ани Лорак порадовала пользователей сети новым фото. Певица опубликовала его на своей страничке в популярной социальной сети Instagram.
На фото Ани позирует перед зеркалом в "халате" и с распущенными волосами.
Образ артистки вызвал бурную реакцию подписчиков, один из которых даже сравнил Ани с Таисией Повалий. "Как Таисия Повалий только шатенка", - говорится в комментарии.
Другим пользователям соцсети такой образ певицы пришелся по душе.
Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)
К слову, ранее мы писали о том, что Ани Лорак заподозрили во лжи. Читайте также о том, что Каменских восхитила поклонников стильным образом.
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