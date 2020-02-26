У сільраді переконують: з таким обсягом сміття не впораються

Сміття на деревах, у полях та дворах - жителі села на Миколаївщині роками потерпають від сміттєвого полігону. Буревій "Юлія" напередодні розніс непотріб на кілометри, а зібрати його нема кому. Як цьому зарадити - розбиралася Марина Михайловська.

Дорогу до полігону щільно вкрили пакети, пляшки та ганчір'я. Дерева на узбіччі нагадують новорічні ялинки. Це наслідки циклону "Юлія". Троє комунальників зранку намагаються прибрати територію навколо Очаківського сміттєзвалища. Але поки що безуспішно.

"Що палимо, що викидаємо, як прийдеться. Смисл його палить, якщо воно дує, знов понадуває", - говорить Петро, вантажник сміттєвоза.

Сміттєзвалище належить Очаківській міськраді, але розташоване на території села Чорноморка. Близько чотирьох гектарів відходів - майже за пів кілометра від будинків.

"Звалище вже років 30. Неогороджене толком. Воно горить літом часто. Взимку вітер північний - всі пакети в нас", - говорить Валерій Козловський, житель Чорноморки.

"Не закривають кришки, летять з машини пакети, памперси. І забороняли. Туди дорога є, але туда ніхто не хоче возити. Я б звідси виїхав, якби було, де жить", - говорить Василь, житель Чорноморки.

У сільраді переконують: з таким обсягом сміття не впораються. Проблема після буревію, кажуть, прогнозована, адже порушені норми захоронення відходів.

"Ось яма, в яку за технологією має згортатися сміття і пересипатися грунтом, щоб не підіймало ці пакети. Ми бачимо, що пересипання тут давно не було, і технологія не дотримується", - говорить Андрій Дмитренко, сільський голова Чорноморки.

Проблему захоронення чи утилізації поліетилену в Очаківській мерії називають загальноукраїнською і чекають, що її вирішать на рівні держави. Прибрати ж територію навколо полігону допоможе весна.

"Дерева високі, гілки колючі. З початком вегетації рослин ці пакети будуть самі по собі зняті. Те ж саме буде і на полях", - говорить Олексій Васьков, заступник міського голови Очакова.

В екоінспекції чекати на сезонні зміни не хочуть. Пообіцяли видати Очаківській мерії припис на прибирання непотребу. Щоправда, за його невиконання загрожує хіба штраф у кілька сотень гривень.