В центре Киева 28 февраля частично ограничат движение [ Редактировать ]
В пятницу, 28 февраля, в Киеве на проспекте Победы под путепроводом возле станции метро "Берестейская" частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".
Ограничение будет действовать с 8:00 до 17:00.
"На путепроводе на пересечении улиц Василенко, Дегтяревской над проспектом Победы проведем ремонт одной из опор, а также ливнестоков. Будем работать в сторону Святошино", - говорится в сообщении.
Предполагается, что к вечернему часу пик работы закончат, чтобы меньше влиять на трафик.
Ранее сообщалось, что на Южном мосту на 2 дня ограничат движение. Также читайте о том, когда в Киеве достроят Шулявский мост.
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