Эпидемия коронавируса: в США сделали заявление [ Редактировать ]
В четверг, 27 февраля, стало известно, что вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс назначил координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Координатором по борьбе с распространением коронавируса стала Дебби Биркс, которая до этого занималась борьбой с эпидемией ВИЧ/СПИД.
Биркс войдет в состав рабочей группы, которую возглавляет министр здравоохранения и социальных служб Алексом Азаром. Помощь ей будут оказывать сотрудники Совета национальной безопасности США.
В Белом доме отметили, что на своей прежней должности Биркс реализовала новаторские решения и добилась прогресса, зарекомендовав себя как "известный специалист и врач в области глобального здравоохранения". В частности, указывается в заявлении, Биркс занималась разработками вакцин, в том числе против ВИЧ.
К слову, в Италии зафиксированы уже более 400 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.
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