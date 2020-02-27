В четверг, 27 февраля, стало известно, что вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс назначил координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Координатором по борьбе с распространением коронавируса стала Дебби Биркс, которая до этого занималась борьбой с эпидемией ВИЧ/СПИД.

Биркс войдет в состав рабочей группы, которую возглавляет министр здравоохранения и социальных служб Алексом Азаром. Помощь ей будут оказывать сотрудники Совета национальной безопасности США.

В Белом доме отметили, что на своей прежней должности Биркс реализовала новаторские решения и добилась прогресса, зарекомендовав себя как "известный специалист и врач в области глобального здравоохранения". В частности, указывается в заявлении, Биркс занималась разработками вакцин, в том числе против ВИЧ.

К слову, в Италии зафиксированы уже более 400 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.