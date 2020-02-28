У Запоріжжі рятували від вогню рептилій та диких тварин [ Редактировать ]
У Запоріжжі рятували з вогню життя рептилій та диких тварин. Зайнялося у підвальному приміщенні одного з палаців культури, де перебувала пересувна зоо-виставка. На місце прибули майже 30 надзвичайників. Вони винесли мавп, черепах та змій. Однак чотири тварини загинули - дві морські свинки, кролик та ящірка.
Приміщення палацу культури вогонь не пошкодив. Імовірною причиною пожежі є коротке замикання електромережі.
"Імовірною причиною пожежі є коротке замикання електромережі. За фактом, відповідними органами ведеться слідство", - повідомив Олександр Сичов, начальник операційно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
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