У Запоріжжі рятували з вогню життя рептилій та диких тварин. Зайнялося у підвальному приміщенні одного з палаців культури, де перебувала пересувна зоо-виставка. На місце прибули майже 30 надзвичайників. Вони винесли мавп, черепах та змій. Однак чотири тварини загинули - дві морські свинки, кролик та ящірка.

Приміщення палацу культури вогонь не пошкодив. Імовірною причиною пожежі є коротке замикання електромережі.

"Імовірною причиною пожежі є коротке замикання електромережі. За фактом, відповідними органами ведеться слідство", - повідомив Олександр Сичов, начальник операційно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Запорізькій області.