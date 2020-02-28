Если мы не высыпаемся ночью, в обед приходит сильное утомление и глаза сами начинают закрываться. Многие люди "грешат" дневным сном. Но врачи уверяют, что такой отдых - опасен, передает newsyou.info.

"Дневной сон продолжительностью более 30 минут не имеет смысла для взрослых", - говорит немецкий врач. - 70% людей просыпаются усталыми днем".

Отмечается, что если человек спит более получаса, то снова чувствует вялость, слабость, усталость после пробуждения. Дневной сон снимает вечернюю сонливость, труднее уснуть вечером. Людям с нарушениями засыпания особенно важна сонливость для хорошего, полноценного ночного отдыха.

Однако, дневной сон бывает уместен в редких случаях. Есть люди, у которых нет трудностей с засыпанием и они могут сделать это без негативного влияния на производительность и заснуть вечером.

Если спать хочется сильно, то не дольше, чем 30 минут, не позднее 3 часов дня. Правило отличается для детей, объясняет эксперт.

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