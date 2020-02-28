У Китаї через коронавірус хочуть заборонити торгівлю дикими тваринами для їжі. Гурманам, яких застануть за поїданням дичини, загрожуватимуть штрафи майже до трьох тисяч доларів. А для крамниць, які не гребуватимуть таким товаром, - до 6 тисяч.

Експерти вважають: спалах недуги розпочався з ринку в китайському місті Ухань, де продавали різноманітну живність.