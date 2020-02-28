У Китаї збираються заборонити поїдання диких тварин [ Редактировать ]
У Китаї через коронавірус хочуть заборонити торгівлю дикими тваринами для їжі. Гурманам, яких застануть за поїданням дичини, загрожуватимуть штрафи майже до трьох тисяч доларів. А для крамниць, які не гребуватимуть таким товаром, - до 6 тисяч.
Експерти вважають: спалах недуги розпочався з ринку в китайському місті Ухань, де продавали різноманітну живність.
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