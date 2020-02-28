Зеленский ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №2466 "О признании таким, что утратил действие, закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.
"Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора", - отмечается в пояснительной записке.
Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решение СНБО об оборонном заказе на три года.
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