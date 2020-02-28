Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №2466 "О признании таким, что утратил действие, закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.

"Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора", - отмечается в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решение СНБО об оборонном заказе на три года.