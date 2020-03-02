Леся Никитюк "завела" поклонников шикарными формами [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно поразила пикантным фото, удивила своих поклонников ярким снимком, который она опубликовала в своем Instagram.
"Всем хорошей солнечной недели", - подписала фото звезда.
Так, звезда опубликовала фото с отдыха, где она была вместе с подругой. Никитюк позирует возле пальмы в черном купальнике, который выгодно подчеркнул ее формы.
"Умница-красавица!!. А больше всего рада за твоих родителей, какое счастье! Иметь такую успешную дочь", "Ноги длинные такие, и рядом нет меня, ну не порядок же, Леся", "Леся самая крутая ведущая", - комментировали в сети.
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