Национальная полиция поймала двух "воров в законе" - "Кобу Руставского" и "Каху Тбилисского". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полиция узнала, что в столицу приехал преступник по кличке "Коба Руставский".

"Этого криминального авторитета с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений. А именно - за создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, добытого преступным путем. Также он был так называемым "опекуном" "коронованных" представителей преступного мира Испании", - передают правоохранители.

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А также, полиция поймала еще одного "вора в законе" по кличке "Каха Тбилисский".

"В настоящее время работники миграционной службы составили на него админпротокол за нарушение правил пребывания на территории государства. В ближайшее время будет решен вопрос о его помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что полиция нашла огромную партию поддельной водки.