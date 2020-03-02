В понедельник, 2 марта, в китайском городе Фучжоу в восточной провинции Фуцзянь рухнула секция строящегося моста. Два человека погибли, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.

"Инцидент произошел во второй половине дня на одной из строительных площадок в районе городского Южного вокзала. Упавшая балка моста придавила временную жилую постройку для рабочих", - говорится в сообщении.

О причинах ЧП не сообщается, начато расследование. Пострадавшие направлены в больницу, опасности для их жизни нет.

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