Отбирают последнее: в Киеве банда аферистов жестко "разводит" стариков и пенсионеров [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, мошенники обманули пенсионера на 50 тысяч гривен. Об этом рассказал пользователь Руслан Олегович на своей странице в Facebook.
Месяц назад мужчина, который находится на девятом десятке жизни, похоронил жену, а сейчас получил новый "удар" от жизни.
Схема мошенничества старая.
Ему позвонили с сообщение о том, что родственник попал в больницу и ему нужны деньги на операцию. Пенсионера все время держали на связи, не давали опомниться. Позже к дедушке приехал курьер, которому пенсионер и отдал все, что накопил. Так же его попросили написать заявление, якобы в больницу, что просит повести операцию родственнице и предоставить 15% скидки, как пенсионеру (это заявление никто не забрал).
Также сообщается, что так же мошенники звонили и другим людям, но их "развести" на деньги не получилось.
Будьте внимательны, а в качестве безопасности позвоните своим родителям, близким и предупредите, чтобы они:
- Никому незнакомому не давали и не передавали деньги;
- Перезванивали тому, о ком говорят в телефоне или тем, кто может их знать;
- Никому незнакомому не открывать двери во время и после таких звонков, пока не получится связаться с близкими, чтобы согласовать дальнейшие действия;
- Придумали кодовое слово для экстренных ситуаций, которое может знать только ваш близкий человек и вы;
- Ни в коем случае не уезжайте с чужими людьми на их машинах в полицию или больницу.
Также читайте о том, что мошенники обманом выманили у принцессы десятки миллионов долларов.
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