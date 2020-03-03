Компания Geely представила новый компактный кроссовер Icon, оснащен защитой от коронавируса. Об этом сообщает BIZUA.

Автомобиль планировали вывести в продажу на китайском рынке в середине февраля 2020 года, однако модель стала доступна в продаже только в начале марта, что было связано со срочной доработкой автомобиля из-за вспышки коронавируса.

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"Концерн принял решение оснастить интеллектуальную климатическую систему Intelligent Air Purification Sysytem (IAPS) защищенным воздушным фильтром, способным удерживать бактерии. Для этого вывода на рынок Geely Icon было отложено на время, понадобилось компании для сертификации воздушного фильтра по стандарту CN95", - говорится в сообщении.

Инженерам Geely удалось разработать и сертифицировать композитный фильтрующий элемент, отвечающий всем требованиям воздушных фильтров для автомобилей, за 20 дней. Также, как заявляет автопроизводитель, фильтр при воздухообмене 288 кубометра в час способен удерживать до 95% всех частиц размером до 0,3 мкм и 99,99% бактерий гриппа, туберкулеза и других инфекций.

Отмечается, что Icon стал первым автомобилем в мире с защитой от коронавируса.

Geely планирует увеличить объемы выпуска новых фильтров и обеспечить ими все экземпляры новой модели. Кроме кроссовера Geely Icon, который уже собрал более 30 тысяч предварительных заказов, инновационный воздушный фильтр появится на рестайлинговом седане Geely Emgrand GL.

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