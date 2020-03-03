В Раде появился текст постановления о недоверии к генпрокурору [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, появился текст проекта постановления №3154 "О выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Р.Г.". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.
В проекте авторы подчеркивают, что существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности.
Отмечается, что предложение об отставке генпрокурора инициировано 158 нардепами.
"Выразить недоверие генеральному прокурору Рябошапке Руслану Георгиевичу, что влечет его отставку с должности. Это постановление вступает в силу с момента его принятия", - указано в проекте.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Раду внесли проект постановления о недоверии генпрокурору.
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