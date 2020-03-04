В 2020 году в Украине планируют призывать офицеров запаса на срочную службу. Это коснется лиц до 43-х лет, которые не проходили военную службу, но закончили кафедры военной подготовки. Такое заявление сделал начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Волков, передает АрміяInform.

Конкретной даты начала призыва пока нет, но военкоматы уже начали поднимать картотеки.

Отметим, что в операции Объединенных сил такие призывники привлекаться не будут.

О том, что офицеров запаса будут призывать 1 апреля, как сообщили некоторые СМИ, я не уверен. Потому что сроки призыва, объемы, военно-учетные специальности определят приказы Министра обороны Украины и начальника Генерального штаба.

Пока никакой приказ не издан, не определены сроки, когда их будут призывать. Но начальная организационно-плановая работа в военкоматах с этой категорией военнослужащих уже продолжается. Собирают послужные карточки, уточняют картотеки, количество этих офицеров", - отметил Волков.

Потом в военкоматах проведут аттестационные комиссии, и после этого офицеров могут призвать на военную службу - на 18 месяцев. Призывают путем зачисления слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации военных вузов. Три месяца даны на подготовку по военно-учетной специальности. И потом – назначение для прохождения военной службы в, как правило, небоевых частях ВСУ.

Раньше сообщалось о том, что в армию будут забирать прямо со школьной скамьи. А также в Украине хотят сократить срок призыва на срочную службу. Кроме того, в армии введут электронные военные билеты. Их тестирование начнется в течение года.