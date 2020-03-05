Защита от коронавируса: депутаты показали свои "лайфхаки" (видео) [ Редактировать ]
В связи с тем, что в был Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом, а многих людей уже госпитализировали с подозрением на заражение. В партии "Слуга народа" записали короткое видео с советами, как уберечь себя от опасной инфекции.
Соответствующий ролик появился на You-Tube канале партии.
"Это чеснок, малина, калина, витамин С. Это постоянное мытье рук. Если будет такая необходимость, то я буду ходить в маске", - говорит в видео Николай Тищенко.
Также политики советуют не забывать о дезинфекторе для рук и делать прививки.
Напомним, что ученые из Китая дали более детальную инструкцию, как уберечь себя от заражения.
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