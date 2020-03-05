В связи с тем, что в был Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом, а многих людей уже госпитализировали с подозрением на заражение. В партии "Слуга народа" записали короткое видео с советами, как уберечь себя от опасной инфекции.

Соответствующий ролик появился на You-Tube канале партии.

"Это чеснок, малина, калина, витамин С. Это постоянное мытье рук. Если будет такая необходимость, то я буду ходить в маске", - говорит в видео Николай Тищенко.

Также политики советуют не забывать о дезинфекторе для рук и делать прививки.

Напомним, что ученые из Китая дали более детальную инструкцию, как уберечь себя от заражения.