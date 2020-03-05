Уманский возглавил Минфин: что известно о новом министре [ Редактировать ]
В четверг, 5 марта, Игорь Уманский приступил к исполнению обязанностей министра финансов в новом правительстве Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Сообщается, что экс-министр финансов Оксана Маркарова представила коллективу Министерства финансов нового руководителя Минфина Игоря Уманского.
"Верховная Рада Украины приняла решение о назначении Игоря Уманского на должность министра финансов 4 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
Отметим, Уманский является кандидатом экономических наук и одним из основных консультантов президента Владимира Зеленского. Он работал в Министерстве экономики, Национальном банке Украине, заместителем председателя правления "Укртранснафты", заместителем председателя Государственного ипотечного учреждения, заместителем председателя Госагентства по инвестициям и инновациям.
Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Ранее мы писали, что в Украине назначили нового премьер-министра.
Сообщалось, что Рада утвердила новый состав Кабмина. За соответствующее решение проголосовало 277 народных депутатов.
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