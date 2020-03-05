В России количество зараженных коронавирусом стремительно растет [ Редактировать ]
В четверг, 5 марта, в России зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Коронавирус зафиксировали у гражданина Италии, который приехал в страну еще 29 февраля.
"5 марта подтвержден завезенный из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", - сообщили в штабе.
У него заболевание легкой формы. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Мужчина обратился к врачам с симптомами ОРВИ. Это уже седьмой случай заражения в России.
Напомним, что ученые из Китая дали более детальную инструкцию, как уберечь себя от заражения. Мы сообщали, что в Италии закрыли все школы и университеты.
В Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
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