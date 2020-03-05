У Чернівецькій області через підтверджений випадок коронавірусу, планують оголосити карантин у всіх без винятку навчальних закладах. Сьогодні ввечері там засідатиме комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій мають ухвалити відповідне рішення.

Тим часом у Нових Санжарах карантин добіг кінця. Українців та іноземців, які прилетіли з Китаю, і два тижні перебували у медичному центрі нацгвардії - виписали.

Карантин закінчився! Всі вільні. Для урочистої виписки з медичного центру Нацгвардії зібралися не тільки правоохоронці й високопосадовці, а й родичі тих, хто два тижні перебував у обсервації. Свою доньку Анастасію пані Світлана не бачила майже рік. Дівчина разом із танцювальним колективом була в Китаї на гастролях. Завершилися вони в Ухані. Як її дитину зустріли в Україні, жінка бажає не згадувати. Сподівається на більш теплий прийом вже у рідному Кривому Розі.

Світлана, мати евакуйованої:

Из 8 тысяч какая-то тысяча вышла, которая кидались на этих людей. Кричали - "они там зараженные вирусом", "они привезли нам заразу". В Кривом Роге то же самое. Есть, кто относится положительно. Есть, кто относится отрицательно.

На довгоочікувану зустріч чекають і самі евакуйовані. Валізи вже спакували. Рівно о 12 годині для них відчиняють двері. В обіймах рідних ніхто емоцій не стримує:

Очень рады, все хорошо. Наконец-то все дома.

Катерина Мельник, евакуйована:

Три недели мы просто были в Китае, сидели тоже в одном помещении. Потом еще 2 недели, было тяжелее, но чуть легче - потому что уже понимаешь, что здесь и скоро вот-вот. Немного переживаешь, чтоб ничего не изменилось, чтоб все было хорошо. Но мы здоровы.

За два тижні ізоляції в евакуйованих українців, іноземців, членів екіпажу літака, журналістів та вже екс-міністерки Зоряни Скалецької не виявили жодних симптомів інфекційних хвороб.

Володимир Зеленський, президент України:

Бажаю Вам здоров'я. Хочу подякувати. Давайте спочатку про Вас. Я дуже Вам вдячний, що ви витримали ці два тижні. Ви - молодці. Я взагалі вдячний, хочу подякувати журналістам, які також були з вами. Також МОЗу хочу подякувати, пані Скалецькій. Я не боюся.

Зоряна Скалецька розповіла, що наразі вирушить додому, а вже згодом - до міністерства.

Зоряна Скалецька, екс-міністр міністерства охорони здоров'я України:

Моя задача була основна - показати населенню, що це є безпечним для населення України. Процес евакуації буде дотримуватися всіх правил безпеки.

На усіх з карантину вже чекають автобуси, щоб розвести людей додому.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

За каждым закреплен автобус или транспортное средство. Кто-то поедет автобусом, - наши, иностранные граждане - двумя автобусами выезжают в Борисполь. Их обслуживает их консульство, их посольство.

Одразу після виселення, у медичному центрі національної гвардії до роботи стають надзвичайники. Протягом трьох днів вони проводитимуть дезінфекцію приміщень.

Олександр Блінов, начальник медичного центру національної гвардії "Нові Санжари":

Після того, як евакуйовані покинуть приміщення - вони підуть, оброблять всі приміщення. Знесуть нам постілі вниз і там буде працювати ДДА. Після цього ми будемо проводити стірку.

Тим часом, головний санітарний лікар країни повідомив, що в МОЗі не виключають, імовірності запровадження карантину в окремих населених пунктах.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Найближчим часом, ми, на жаль, будемо вимушені будемо вводити обмежувальні протиепідеміологічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, закриватимемо тимчасово школи на обмежувальні протиепідеміологічні заходи - для того, щоб обмежити масові скупчення людей.

Поки що офіційно підтверджено коронавірус лише в однієї людини. Жителя Чернівців. Ще 10 зразків перевіряють на наявність вірусу.