Влада має обговорювати будь-які зміни до трудового законодавства з людьми праці. Про це заявили в Конфедерації профспілок України. Новий проект закону про працю захищає інтереси бізнесу, а не робітників, - вважає голова Конфедерації Сергій Каплін.

Політик закликав представників нового уряду терміново сісти за стіл переговорів.

Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України:

Трудове законодавство потрібно змінювати, потрібно припинити практику, коли людина праці абсолютно безправна. Треба і реформа профспілок - аби профспілки отримали нові права і сіли за стіл перемовин в рамках соціального діалогу з державою - як парітетні справжні партнери. Ми готові до зустрічі з прем'єром, ми готові говорити з президентом, новим урядом - аби побудувати чесний соціальний діалог, від якого виграє і президент і прем'єр і профспілки, а головне - люди праці.