Модні речі із пластикових відходів. Такий стартап у М'янмі заснувала місцева жителька. Еко-бізнес не лише прибутковий, а й естетичний. У цьому певні і туристи. Подробиці - далі

Із чого зроблена ця сумка? У це тяжко повірити, але зі сміття. Рюкзаки, речі домашнього інтер'єру, аксесуари - усе це творіння рук Венді Німпуї. 68-річна жінка переробляє пластикові відходи.

"Я хочу перетворювати огидне на прекрасне. Так і очищаю довкілля від непотребу, і заробляю на життя", - говорить Венді Німпуї, власниця магазина.

Щодня швачка ходить на звалище, збирає пляшки і пакети. Як зробити з них матеріал для своїх виробів, вичитала в інтернеті. Кілька шматочків плівки разом склеює гарячою праскою, виходить щось на кшталт синтетичної тканини. З неї можна виготовити, наприклад, таку вазу. Вироби продають у крамниці.

"Покупці іноді думають, що всі речі ми просто знаходимо готовими на смітнику. Тому нашою роботою ми прагнемо показати, що все це - чистий і корисний товар", - говорить Венді Німпуї, власниця магазина.

Відвідувачі магазину, спершу дивуються асортименту. Такі речі особливо до вподоби туристам з країн Євросоюзу. Адже там уже діє низка обмежень на використання пластику. Та й загалом екологічні товари набувають дедалі більшої популярності, зокрема і серед молоді

"Це чудовий проєкт. Тут так багато милих речей, наприклад цей слоник. Це незвичний подарунок, цікавіший за стандартні листівки чи магніти, які продають де-інде", - говорить Санна, туристка з Німеччини.

Венді заснувала бізнес у 2014. Вона не тільки працює сама, а й навчає інших. Але, звичайно, - самих лише зусиль кількох працівниць майстерні замало.

"У Янгоні щодня викидають дві з половиною тисячі тон сміття. Моя майстерня може переробити лише незначну його частину. Треба вживати інших заходів. Але наразі я не бачу, що ще можна вдіяти для захисту природи", - говорить Венді Німпуї, власниця магазина.

Щороку у світовий океан потрапляє до 4 мільйонів тон пластику. Найбільший виробник і засмічувач саме південно-східна Азія, зокрема сусідня Малайзія. Уряди країн регіону лише зараз починають розробляти низку заходів для захисту довкілля. Місцеві ж проблеми люди здебільшого намагаються розв'язувати самотужки.