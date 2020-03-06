В Киеве на берегу Днепра нашли женскую ногу/ Фото: "Информатор"

В четверг, 5 марта, в Днепровском районе Киева недалеко от проспекта Романа Шухевича была найдена часть человеческого тела. Жуткая находка была обнаружена неподалеку от берега Днепра.

Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на пресс-секретаря полиции Днепровского района Киева Анну Шевчук.

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Отмечается, что заявление в полицию о находке поступило около 21:00.

"Действительно, вчера нашли фрагмент человеческого тела. Его направили на экспертизу", - заявила Шевчук.

По предварительным данным, найденная нога принадлежала женщине.

По данному факту открыли уголовное производство по части 1 стать 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Детали происшествия устанавливаются.

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