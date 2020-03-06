В Киеве школьники отравились газом [ Редактировать ]
В четверг, 5 марта, в Голосеевском районе Киева по адресу улица Антоновича 4/6 во время перемены четверо учеников отравились газом. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
"Полицейские установили, что группа детей была на перемене. Один из них достал газовый баллончик и забрызгал им ребят, которые стояли рядом", - говорится в сообщении.
С признаками отравления врачи "скорой" госпитализировали троих мальчиков и одну девочку 10-11 лет.
Предварительно удалось выяснить, кто именно распылил газ. Для дальнейшего выяснения ситуации в школу направили службу ювенальной превенции.
Ранее мы писали о том, что в Киеве школьники отравились антисептиком для рук. Также читайте о том, что в Греции массово закрывают школы из-за коронавируса.
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