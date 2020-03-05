В Греции министерство здравоохранения Греции подтвердило десятый случай заражения коронавируса. Из-за этого в нескольких регионах закрыли все школы. Об этом сообщает Reuters.

Как выяснилось, коронавирусом заразилась женщина, которая была в Израиль и Египет. Она также посетила Египет с мужчиной, у которого обнаружили коронавирус.

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Из-за этого в трех регионах также объявили о чрезвычайных мерах в префектурах Илия, Закинтос и Ахаия в западной Греции.

Школы, спортивные арены, кинотеатры, театры и места археологических раскопок закрыли на 48 часов.

Мы сообщали, что в Италии закрыли все школы и университеты.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

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