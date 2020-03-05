В Греции массово закрывают школы из-за коронавируса [ Редактировать ]
В Греции министерство здравоохранения Греции подтвердило десятый случай заражения коронавируса. Из-за этого в нескольких регионах закрыли все школы. Об этом сообщает Reuters.
Как выяснилось, коронавирусом заразилась женщина, которая была в Израиль и Египет. Она также посетила Египет с мужчиной, у которого обнаружили коронавирус.
Из-за этого в трех регионах также объявили о чрезвычайных мерах в префектурах Илия, Закинтос и Ахаия в западной Греции.
Школы, спортивные арены, кинотеатры, театры и места археологических раскопок закрыли на 48 часов.
Мы сообщали, что в Италии закрыли все школы и университеты.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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