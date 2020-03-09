Легендарный актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет [ Редактировать ]
В воскресенье, 8 марта, знаменитый шведский актер Макс фон Сюдов скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщило французское издание Paris Match, ссылаясь на его супругу Кэтрин.
Отмечается, что последнюю часть жизни актер провел во Франции, имея также гражданство этой страны.
Жена усопшего попросила с уважением отнестись к его скорбящим близким и не беспокоить во время траура.
К слову, фильмография фон Сюдова насчитывает полторы сотни картин. Самая известная роль - в "Седьмой печати" Ингмара Бергмана (1957), у которого актер впоследствии снялся ещё в ряде картин. В число последних его появлений на экранах - "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015) и "Курск" Томаса Винтерберга.
Ранее сообщалось, что скончался 25-летний актер "Моей ужасной няни".
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