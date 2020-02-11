25-летний британский актер фильма "Моя ужасная няня" Рафаэль Коулмэн скончался во время пробежки. О смерти Коулмана сообщил его отчим Карстен Дженсен в Facebook.

Парень умер 9 февраля. Что именно с ним случилось, не сообщается.

По словам отчима, Рафаэль хотел стать ученым. Он много путешествовал, провел год в джунглях Коста-Рики и полгода в Индонезии. Также успел получить биологическое образование и сертификат дайвера.

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Коулмэн был известным экоактивистом. Часто его видели на различных экологических акциях и демонстрациях. Несколько раз актера арестовывали.

В апреле должен был состояться суд над Коулмэном. Он был арестован в Лондоне за то, что рисовал на стенах посольства Бразилии. Как рассказал парень, таким образом он выражал свое отношение к пожарам в лесах Амазонии. В суде Рафаэль собирался себя защищать сам.

В "Моей ужасной няне" Коулмэн сыграл Эрика Брауна, после этой картины у него были роли в ленте "Четвертый вид" с Милой Йовович и в фильме ужасов "Оно живет".

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