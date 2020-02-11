Скончался 25-летний актер "Моей ужасной няни" [ Редактировать ]
25-летний британский актер фильма "Моя ужасная няня" Рафаэль Коулмэн скончался во время пробежки. О смерти Коулмана сообщил его отчим Карстен Дженсен в Facebook.
Парень умер 9 февраля. Что именно с ним случилось, не сообщается.
По словам отчима, Рафаэль хотел стать ученым. Он много путешествовал, провел год в джунглях Коста-Рики и полгода в Индонезии. Также успел получить биологическое образование и сертификат дайвера.
Коулмэн был известным экоактивистом. Часто его видели на различных экологических акциях и демонстрациях. Несколько раз актера арестовывали.
В апреле должен был состояться суд над Коулмэном. Он был арестован в Лондоне за то, что рисовал на стенах посольства Бразилии. Как рассказал парень, таким образом он выражал свое отношение к пожарам в лесах Амазонии. В суде Рафаэль собирался себя защищать сам.
В "Моей ужасной няне" Коулмэн сыграл Эрика Брауна, после этой картины у него были роли в ленте "Четвертый вид" с Милой Йовович и в фильме ужасов "Оно живет".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра под Москвой. Также мы писали о том, что медики назвали цену лечения Заворотнюк. Кроме того, сообщалось, что Анастасия Заворотнюк неожиданно обратилась к своим поклонникам.
Отметим, что болезнь Анастасии - не единственная проблема, в ее семью "пришла" новая беда.
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