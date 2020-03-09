Принц Гаррі та Меган Маркл востаннє відвідали зібрання королівської родини [ Редактировать ]
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл востаннє відвідали публічне зібрання британської королівської родини. У Вестмінстерському абатстві відбулася щорічна служба Співдружності націй.
У колі монарших осіб бунтівне подружжя побачили вперше з січня. Тоді ж на термінових зборах у Єлизавети ІІ родина вирішила, що Гаррі та Меган покинуть королівську родину наприкінці березня. Вони планують переїхати до Північної Америки.
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