Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл востаннє відвідали публічне зібрання британської королівської родини. У Вестмінстерському абатстві відбулася щорічна служба Співдружності націй.

У колі монарших осіб бунтівне подружжя побачили вперше з січня. Тоді ж на термінових зборах у Єлизавети ІІ родина вирішила, що Гаррі та Меган покинуть королівську родину наприкінці березня. Вони планують переїхати до Північної Америки.