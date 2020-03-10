В Италии остановили все спортивные соревнования из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

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"Я думаю о всех врачах, которые работают не покладая рук и рискуют своим здоровьем для других. Правильное решение - остаться дома, наше будущее в наших руках. Эти меры, принятые для севера, будут применяться по всей Италии. В нынешней ситуации очевидно, что все спортивные мероприятия, начиная с футбольного чемпионата, должны быть приостановлены. Фанаты должны принять к своему сведению", - отметил Конте.

Приостановление всех мероприятий на территории Италии продлится до 3 апреля. Напомним, что в Лондоне подтвердили коронавирус у инфицированного в Украине.

Ранее сообщалось о том, что в Италии изолировали 16 миллионов человек из-за вспышки коронавируса. Также коронавирус зафиксировали в еще одной стране.