У Чернівцях пів сотні копів збирають підписи про оголошення недовіри своєму керівникові - начальнику Управління патрульної поліції області. Мовляв, той неодноразово перевищував службові повноваження. Правоохоронцям увірвався терпець. Вони погодились зустрітися з журналістами і розповісти всі деталі конфлікту.

В Управлінні патрульної поліції Чернівецької області цієї неділі відразу кількох інспекторів не допустили до роботи.

Вадим Борлодян, інспектор патрульної поліції Чернівецької області:

Нам командир роти повідомив, що за вказівкою командира батальйону, "ви сьогодні на лінію не заступаєте". На питання - чому нас не ознайомили з наказом, дорученням, чому нас не допускають до служби - нам ніяких відповідей не могли надати.

Патрульні розповідають: усе почалося з того, що керівництво вигадало заохочення - від кількості складених протоколів залежав графік роботи. Усі, хто відмовлявся виконувати накази, працювали без вихідних. Через велике навантаження люди постійно звільняються.

Іван Ковалюк, заступник командира взводу роти №3:

Близько ста чоловік пішло тільки з нашого Управління за період керівництва керівника Артура Олександровича Шкроба. Якщо одна людина звільняється зі служби, навантаження зростає. А якщо близько ста людей, то це колосальне навантаження.

Керівник усі закиди підлеглих заперечує. Мовляв, про ротацію знали їхні командири. Зміни впроваджують задля ефективнішої роботи.

Артур Шкроб, начальник Управління патрульної поліції Чернівецької області:

Ми служимо, працюємо на в якомусь приватному підприємстві, а в стройовому підрозділі, де, згідно дисциплінарного статуту, накази не обговорюються. Департаментом патрульної поліції, однозначно, буде проведено перевірку, збирається інформація.

Валентин Шевчук, заступник командира роти №3:

Люди виконують свої обов'язки. От - це люди, які підписалися. От вони могли стояти поруч. Якщо би ми не давали клятву українському народові. Це не мітинг! Ми хочемо, щоб це свавілля нарешті закінчилося!

За недовіру своєму керівникові вже зібрано майже півсотні підписів. Тримати справу під контролем обіцяють і місцеві депутати.

Олександр Болтунов, депутат Чернівецької обласної ради:

За роки його керування - він просто перетворив управління в своє злочинне угрупування. Я надіюся, що це вже буде крапкою. І Київ, МВС дасть цьому свою оцінку.

Наразі в управлінні працює комісія зі столиці - перевіряють дії керівника та патрульних.