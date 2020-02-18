В английском городе Пул, графство Дорсет, двухлетняя дочь спасла мать от смерти благодаря сообразительности и быстрой реакции. Об этом сообщает Daily Mirror.

Когда у ее 28-летней матери Саманты случился приступ, София Мизен не растерялась. Девочка взяла смартфон Саманты и разблокировала его, приложив к сенсорному экрану палец матери.

Читайте также 13-летняя девочка изрезала свою мать

Затем она открыла мессенджер от Facebook и сделала видеозвонок бабушке Дебби Бейкер. После того, как девочка показала на экране мать, лежащую лицом вниз на полу кухни, бабушка вызвала скорую помощь.

Вместе с четырехлетним братом Итаном София дождалась бригаду парамедиков, которая доставила Саманту в больницу. Как оказалось, британка страдала от кишечной инфекции.

Она прошла лечение и полностью восстановилась.

"Я скорее ожидала помощи от Итана, потому что я рассказывала ему, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Я и подумать не могла, что София запоминала все, чему я учила ее брата", - отметила Саманта.

Читайте также о том, что собака спасла хозяйку от коронавируса.